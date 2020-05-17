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شاهد تفاعل السوشيال ميديا على انتحار كريم قاسم فى "لما كنا صغيرين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إن الإجابة لم تحدد بعد، ولم نعرف هل قُتل وائل (كريم قاسم) أم انتحر، إلا أن موته واجه موجة رفض واعتراضات كبيرة على منصات السوشيال ميديا المختلفة، فقد ارتبط المشاهدين بشخصية وائل الصديق الجدع، الذي يقف ويساند جميع أصدقائه، لدرجة لم تجعلهم يتقبلوا موته.

 

وكتب البعض "لا بجد زعلت جدًا، المسلسل مالوش طعم من غيرك"، "والله بشوف المسلسل عشان انت، المسلسل وحش أوي من غيرك"، "ازاي يموتوك يعني، اكتر واحد بحبه واتمنيت يكون عندي صاحب زيه يموت"، "مش هرتاح غير لما سليم يتعدم".

 

ويعرض مسلسل لما كنّا صغيرين على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً. ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل. 

 

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي. مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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