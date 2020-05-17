شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "كإن رضوان البرنس واحد من عيلة كل مشاهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمن رد فعل الجمهور مع مسلسل "البرنس" الذي يلعب فيه دور البطولة، خاصة رد فعلهم على مشهد "علقة رضوان" لأخويه فتحي وياسر.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "الحمد لله على تفاعل واندماج وتوحّد الجمهور العربي مع مسلسل البرنس، وكإن رضوان البرنس واحد من عيلة كل مُشاهد.. ثقة في الله نجاح".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، إلى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 ملايين جنيه لإنهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

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وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.