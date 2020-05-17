شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 24.. ميرهان حسين تسرق مليون جنيه من منزل تيمون وبومبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "رجالة البيت" بتسلم فرح (عارفة عبد الرسول) مليون جنيه باقى وثيقة التأمين الخاصة بزوجها الراحل، وتترك الأموال لزوجها عيد (بيومى فؤاد) لأنها جهزت نفسها للسفر لحضور مسابقة رياضية، وتعانى تونا (ويزو) من كدمات فى جسدها بعد اصطدام قطر بها.

يستعين تيمون (أحمد فهمى) بسباك المنطقة من أجل علاج تونا، إلا أنه بومبا زوجها يعترض ويصر على إحضار طبيب لعلاجها، ولكن بعدما يعرف بومبا أن السباك سيتقاضى 50 جنيه فقط ويعالج تونا يوافق على أساسا أنهما سيخبرانها أن تكلفة العلاج 1000 جنيه ويعطوا السباك 50 جنيه ويحصلوا على باقى الـ 100 جنيه، وعندما يدخل السباك لعلاج تونا تكتشف أنها ليس طبيب وتعرف هويته بأنه سباك المنطقة وتضربه علقة ساخنة، وبعدها تقرر الاستعانة بخادمة فى المنزل لأنها أصبحت غير قادرة على القيام بأعمال المنزل بعد الاصابات التى تعرضت لها.

ويعود تيمون وبومبا إلى المنزل ويجدان الخادمة الجديدة متواجدة وتحمل اسم واكسانا من ليتوانيا (ميرهان حسين) وتتمتع بجمال كبير ويحاول تيمون وبومبا معاكستها، ويقرر عيد رسمها فى لوحة ويتنافس كل المنزل على الفوز بها بطرق مختلفة، حيث يكذب عليها بومبا أنه غنى ولديه أموال كثيرة، أما تيمون يدخل عليها بأغنية رومانسية مع دباديب حمراء.

يكتشف تيمون وبومبا وعيد أن واكسانا ضحكت عليهم حيث وعدت كل واحد منهم بمقابلتها للزواج منه ويجدوا بعضهم مرتدين البدلة ولكنها تتصل بهم وتخبرهم أن اسمها عبير من الطالبية وحضرت للمنزل لسرقة المليون جنيه الخاص بفرح حيث كانت تراقب موظف شركة التأمين حتى أتت للمنزل وسرقتهم.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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رجالة البيت الحلقة 24



رجالة البيت الحلقة 24