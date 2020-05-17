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شكرا لقرائتكم خبر عن شوجر القصب.. آسر ياسين يسخر من نفسه بصورة قديمة بعد ترند hey sugars والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر النجم آسر ياسمين بكلمة "hey sugars"، والتى يرددها ضمن أحداث مسلسل "بـ100 وش"، لنيللى كريم، حيث أصبحت الكلمة تريند، على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب الطريقة التى يقولها بها آسر ياسين، ولكن يبدو أن آسر قرر أن يسخر من هذه الكلمة بنفسه، قبل أن يسخر منها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بصورة قديمة له قبل الشهرة، وهو يرتدى نظارة شمس، وملامحه تختلف تماما عن ملامحه الحالية، وعلق آسر على الصورة قائلا: "أما الواحد كان وسيم بشكل زمان.. شوجر القصب"
آسر ياسين
وكان آسر ياسين نشر قبل أيام فيديو عبر حسابه على إنستجرام وهو يقول: "قوليلهم مستر عمر شخصيا بيقولهم hey sugars"، وعلق على الفيديو قائلا: "مقطع شخصى وعائلى اتسرب بس إنتم كمان عيلتى".
يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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