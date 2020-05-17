شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تغرد بـ"لعبة النسيان" وتقدم واحد من أقوى أدوارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة دينا الشربيني تتألق في دراما رمضان من خلال مسلسلها " لعبة النسيان " وتقدم واحد من أقوي أدوارها مستخدمة كل أدواتها وقدراتها كممثلة بأداء بسيط دون افتعال وبقدرات تمثيلة رائعة تنال بها إعجاب الجمهور حلقة بعد حلقة، حيث تقدم عملا دراميا أظهر قدراتها التمثيلية، وأثبت أحقيتها فى البطولة المطلقة.

النجمة دينا الشربينى أعربت لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بهذا الكم الهائل من ردود الأفعال التى احاطها بها المشاهدين للعام الثانى على التوالى وهى ردود الأفعال التى أسعدتني بشدة حول مسلسل " لعبة النسيان " ، وهو ما لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهود كبير قام بكل جميع المشاركين فى المسلسل وهو ما يلمسه المشاهدين بأنفسهم حلقة تلو الأخرى.



النجمة دينا الشربيني

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي .

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دينا الربيني

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان ويذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" .