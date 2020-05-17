شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال ونجوم مسلسل "الفتوة" ضيوف قناة الحياة فى أول أيام عبد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل أبطال وصناع مسلسل "الفتوة" ضيوفا على شاشة قناة الحياة في سهرة خاصة في برنامج "الحياة اليوم"، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك. ويكشف النجم ياسر جلال وفريق عمل المسلسل كواليس العمل الضخم الذي حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري والنقدي واحتل الأكثر بحثا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة.

ويقدم السهرة الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ويستضيفا النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومحمود حافظ.

Advertisements

وتتطرق السهرة لجهود نجوم المسلسل خلف الكاميرات من خلال تواجد المخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان ومدير التصوير إسلام عبد السميع ومهندس الديكور أحمد عباس، وتعرض الحلقة في تمام الحادية عشرة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .