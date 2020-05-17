شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشكر آسر ياسين على تهنئة انتقام رضوان البرنس من أشقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم محمد رمضان على النجم آسر ياسين فى التعليقات، بعد أن وجه الثاني إشادة بأدائه في مسلسل البرنس وانتقامه من أشقائه في الحلقة الـ23 من المسلسل التى عرضت أمس.

وكتب رمضان، رداً على آسر ياسين، عبر موقع التدوينات تويتر: " الله يبارك فيك يا آسر ❤️???????? و مبروووك #ب١٠٠_وش".

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وكان ياسين، قد كتب تغريدة أمس قائلاً: "أنا شخصياً مستني رضوان البرنس ينتقم من غير ما أشوف الحلقات ولا أتابع علشان لسه بصور #ب١٠٠_وش ????????‍♂️مبروك محمد رمضان".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع علىى قناتى dmc ، و dmc دراما مشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، إلى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ 3 ملايين جنيه لإنهاء الخلافات التي بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره امام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدا الكلام بـ "كفارة"، ودخل الى منزله وأعطاه 3 مليون جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضربا مبرحا حتى نزفت الدماء من وجهه، ووجه لهما رسالة أمام أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في عداد الأموات.