شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته فى مسلسل البرنس.. محمد دياب: مش هسيبك يا رضوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له مع النجم محمد رمضان في مسلسل البرنس أثناء محاولته قتل "رضوان البرنس" في المسلسل. وعلق الفنان محمد دياب على الصورة قائلا: "برضه مش هسيبك يا رضوان.. وداعا كتكت"، فيما تفاعل الكثيرون مع الصورة، خاصة أن "كتكت" قتله رضوان البرنس في الحلقة الـ24 من المسلسل.

وبدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد محاولة "كتكت" محمد دياب، قتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، بعد محاولة خنقه من الخلف داخل منزله بتحريض من إخوته "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن "رضوان استطاع أن يفلت منه وتبادلا الضرب.

وانتقل المشهد بعد ذلك الى انتظار "ياسر" خبر "رضوان" من "كتكت"، ولكنه انتظر للصباح ولم يعرف شيء، واستكمل المشهد باستيقاظ "فتحى" في سريره وولكنه استيقظ على جثة "كتكت" بجواره، بعدما قتله "رضوان"، وتلقى "فتحى" بنفس الوقت اتصال من "ياسر" يخبره بأنه لا يعرف شيئ عن "كتكت" ولكن "فتحى" أخبره بكل ما حدث.

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وانتقل المشهد الى تجمع "فتحى"، و "ياسر"، و"عبد المحسن" ادوارد، و "عبير" رحاب الجمل، وزوجها "رأفت" أحمد فهيم، و"فدوى" روجينا، التي حاولت أن توضح لهم بأن واجب عليهم إيجاد "مريم" ابنة "رضوان، لأنه الأمان الوحيد لهم، بعدما تأكدوا بأنه لا يريد قتل "فتحى" وققام بوضع جثة "كتكت" فقط بجواره أثناء نومه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.