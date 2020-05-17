شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 24.. ملك وزياد يتفقا على الابتعاد عن بعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "فرصة تانية" من منزل زياد (أحمد مجدى) حيث تتواجد ملك (ياسمين صبرى) وسالم (محمود البزاوى) وحسين، وتحاول ملك التحدث مع زياد فى مسألة قرار سفره خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى ولكنه يصر على موقفه وأن علاقتهما لن تعود إلى طبيعتها مرة أخرى لتغادر ملك المنزل حزينة.

يقنع سالم ابنه زياد بأن الأمور لن تسير بهذا الشكل وأن يتانى فى اتخاذ أى قرار وحتى اذا كان قد قرر الابتعاد عن ملك نهائياً لا بد وأن يكون باتفاق وبحديث بينهما، لينزل زياد وراء ملك ويجلس معها فى سيارتها ويتفقا على الابتعاد عن بعض نهائياً لأن ما حدث بينهما من الصعب إصلاحه فكل منهما ما زال يرى الآخر مخطئ.

يقرر سالم مقابلة عبد الرحمن (محمد أبو داود) للوصول الى طريقة تجعل علاقة ملك وزياد تعود مرة أخرى، ويرحب عبد الرحمن بذلك، خاصة أنه مقتنع أن زياد شاب جيد وان الاثنين يحبان بعضهما، ليخبره سالم بأن الحل لديه وتنهى الحلقة عند هذا المشهد.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



مسلسل فرصة تانية الحلقة 24

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مسلسل فرصة تانية الحلقة 24