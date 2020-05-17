شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وريا أبى راشد يبدآن حملة "تحدى الخير" لمساعدة اللائجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة السورية كندة علوش، والإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد، تحديا جديدا، لمساعدة اللاجئين، حيث نشرت كندة عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو تعلن فيه انطلاق تحدى الخير مع ريا أبى راشد، مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وعلقت على الفيديو قائلة: "بدأنا أنا والرائعة ريا أبي راشد والمفوضية العليا لشئون اللاجئين تحدي الخير لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة.. معا يمكننا صنع الفارق في حياة الكثيرين تبرعك يوفر لهذه الأسر المأوى والغذاء والمياه النظيفة، دعمك ينقذ الكثير من الأيتام والأرامل وكبار السن. لدينا 3 أيام للوصول إلى هدفنا. دعونا نضع ابتسامة على وجوه اللاجئين خلال العيد".

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وتابعت كندة: "76 دولار أمريكي تعني توفير المأوى والغذاء والمياه والدواء لعائلة لاجئة لمدة شهر، و228 دولار أمريكي تعني توفير المأوى والغذاء والمياه والدواء لعائلة لاجئة لمدة 3 أشهر، 536 دولار أمريكي تعني توفير المأوى والغذاء والمياه والدواء لعائلة لاجئة حتى نهاية العام".



كندة علوش

وكانت النجمة سمية الخشاب دعت جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق "تيك توك" إلى إرسال الفيديوهات عبر حسابها، وذلك من أجل أن تقوم بالتبرع مقابل كل فيديو بـ2 دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقالت سمية عبر الفيديو: "متابعينى كل سنة وأنتم طبيين، إيد على إيد تساعد، وأكيد لو حطينا إيدينا فى إيدين بعض هنقدر نساعد ونغير حياة الآلاف المحتاجين في العالم، شاركونا بفيديو قصير احكولنا فيه عن أحلى وأهم هدية جتلكم فى حياتكو عبر هاشتاج everygiftcounts، وعن كل فيديو هتشاركوا بيه عبر الهاشتاج ده هنتبرع بـ2 دولار لـUNHCR، وبكده هتكونوا ساهمتوا وساعدتوا فى تغيير حياة الآلاف من المحتاجين في العالم، أنا واثقة أن قلوبكم مليانة بالخير .. أرجوكوا ساعدونا في الحملة دى".