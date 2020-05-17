شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تعزى جيسى عبدو فى وفاة والدها: خسارة الأب ما فى شىء بيعوضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم التعازى للفنانة اللبنانية جيسى عبدو، فى وفاة والدها، قائلة: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها". وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الموت صعب وخسارة الأب ما في شي بيعوضها الله يرحم والدك وتكون خاتمة الأحزان".



نانسى عجرم

وفى سياق آخر ظهرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، فى إطلالة أنيقة وبسيطة، إذ ظهرت مرتدية "قميص" باللون الأبيض، وبنطلون "جينز" بلونه التقليدى، ويبدو وكأنها تستمتع بوقتها. ونشرت نانسى الصور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وبدت تستمتع بوقتها، وهى جالسة على العشب، وتبدو أنيقة وعلقت: "هذه الابتسامة".

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وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد توجهت بالتهنئة إلى الممرضين والممرضات من العاملين بالأطقم الصحية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض بالتزامن مع جهودهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأحيت نانسي عجرم هذه المناسبة العالمية برسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء ، قائلة: "كل التقدير والاحترام والحب لكل الممرضين والممرضات، انتو وكل الطاقم الطبي ملائكة هالأرض حارسينا لتحموا حياتنا".

وكانت قد شاركت النجمة نانسى عجرم جمهورها بصورة مختلفة علي غلاف مجلة "فوج" العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد علي أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق، نفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت إنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: "لست حاملا والحمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام"، وذلك فى تصريحات صحفية لها. ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.