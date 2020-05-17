شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جثة كتكت.. أحمد زاهر وفتحى البرنس تريند على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح يحققها مسلسل "البرنس" فور عرض حلقاته منذ بداية شهر رمضان، وهو ما ظهر مؤخراً مع تصدر اسم أحمد زاهر التريند عبر موقع تويتر من خلال شخصية فتحي البرنس، وذلك بعدما أثار رد فعله على وجود جثة "كتكت" إلى جانبه على نفس السرير، إعجاب قطاع كبير من جمهور المسلسل مثلما ظهر على موقع تويتر ممن تغنوا وأثنوا على رد فعله، خاصة بعدما لاقى استحسان جمهور العمل ومتابعيه على مدار الحلقات الماضية بسبب طريقة أدائه ولعبه شخصية فتحي علي مدار الأحداث.

وبدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، بمشهد محاولة "كتكت" محمد دياب، قتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، بعد محاولة خنقه من الخلف داخل منزله بتحريض من إخوته "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن "رضوان استطاع أن يفلت منه وتبادلا الضرب.



فتحي البرنس

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انتقل المشهد بعد ذلك الى انتظار "ياسر" خبر "رضوان" من "كتكت"، ولكنه انتظر للصباح ولم يعرف شيء، واستكمل المشهد باستيقاظ "فتحى" في سريره وولكنه استيقظ على جثة "كتكت" بجواره، بعدما قتله "رضوان"، وتلقى "فتحى" بنفس الوقت اتصال من "ياسر" يخبره بأنه لا يعرف شيئ عن "كتكت" ولكن "فتحى" أخبره بكل ما حدث.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.