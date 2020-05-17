تراند اليوم : جلطة في المخ تدخل فنان شهير في العناية المركزية

تعرض الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج، الملقب بـ“شادي الخليج“، لجلطة في المخ، دخل على إثرها غرفة العناية المركزة لإيقاف النزيف.

وقالت ابنة الفنان خلود المفرج عبر حسابها بـ“تويتر“: ”‏دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الآن لعمليه إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

وحرص عدد من الفنانين والمتابعين على الاطمئنان على الفنان والدعاء له بالشفاء العاجل والعودة لجمهوره واستكمال مسيرته الفنية الطويلة.

وكتب الملحن الكويتي حمد الخضر، عبر حسابه بـ“تويتر“: ”‏دعواتكم للفنان القدير ‎شادي الخليج، حيث أدخل إلى غرفة العمليات بعد إصابته بجلطة في المخ“.

وشارك الفنان الكويتي طارق العلي، نبأ العارض الصحي لشادي الخليج على صفحته في ”تويتر“، وقال: ”‏ما يشوف شر أستاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامة“.

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وكتب مهلهل المضف عبر ”تويتر“: ‏“اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً“.

والمفرج هو فنان كويتي احترف الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج، وبدأ مسيرته الفنية في سنة 1960.

ودرس شادي الخليج في مصر وحصل على شهادة بكالوريوس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية في عام 1967.