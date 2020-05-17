تراند اليوم : نقل فجأة.. " شادي الخليج" بالعناية المركزة

وقالت ابنة الفنان خلود المفرج على حسابها في تويتر : "دعواتكم للوالد عبدالعزيز المفرج شادي الخليج يخضع الآن لعمليه إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ".
الفنان الكويتي طارق العلي، قام بمشاركة نبأ العارض الصحي لشادي الخليج على حسابه في تويتر معلقا بالقول :" ما يشوف شر أستاذنا الغالي بوعلي والله يقومه بالسلامة ".
كما علق مهلهل المضف :" اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً ".
فيما دعا الملحن الكويتي حمد الخضر، عبر حسابه قائلا : " دعواتكم للفنان القدير شادي الخليج، حيث أدخل إلى غرفة العمليات بعد إصابته بجلطة في المخ ".