تراند اليوم : ليست أم هارون.. أغاني إسرائيلية في عمل درامي بدولة عربية

لكن توجد هناك أعمال رمضانية أخرى، تحمل في مشاهدها ترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني منها المسلسل السوري " الساحر".
الكاتب والروائي السوري ماهر شرف الدين نوّه على حسابه في تويتر، إلى ما يقوم به المسلسل لأجل الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني قائلا : " إشارة غزل جديدة يرسلها نظام الأسد إلى إسرائيل، ومن خلال أشهر الصناعات السورية:..الدراما، فعلى قناة "سما"، وفي الحلقة الأولى من مسلسل سوري حمل اسم "الساحر" (بطولة: عابد فهد وعبد الهادي الصبَّاغ)، تمَّ بثُّ مقطع من أغنية شهيرة للمغنية الإسرائيلية زهافة كوهين."
وأضاف شرف الدين أنه بالطبع لا يمكن، هاهنا، الحديث عن "خطأ عفوي" و"هفوة غير مقصودة" لأنَّ الكلام يدور عن مسلسل تلفزيوني يشترك في صنعه العشرات من الكوادر.
وتابع قائلا : تماماً مثلما لم يكن الحديث عن سهو وإهمال ممكناً عندما قامت قناة "سبورت 24" التابعة للنظام، في نوفمبر 2018، ببث فقرة مطولة لفريق الجمباز الإسرائيلي، مع ظهور العلم الإسرائيلي بشكل بارز، وكتابة اسم إسرائيل بالأحرف الكبيرة.
يأتي هذا في ظل سباق محمود لعرض الدراما الرمضانية لعملية تسويق للمعايشة مع الكيان الصهيوني، والتي تصدرها مسلسل أم هارون المثير للجدل، والذي جسدت فيه الفنانة حياة الفهد دور البطولة، نافية أن يكون المسلسل للتطبيع مع إسرائيل، بل إنه يخدم القضية الفلسطينية، بحسب مزاعمها.