جيف بيزوس ممكن أن يصبح أول تريليونير في العالم عام 2026 ومارك زوكربيرغ عام 2036

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 مايو 2020 10:44 مساءً - دائماً هناك رجال أعمال يحققون أرباحاً خيالية في الأزمات والحروب وتفشي الأمراض المعدية ،ومن أهم هؤلاء مؤسس عملاق البيع الإلكتروني أمازون رجل الأعمال الأمريكي الشهير جيف بيزوس الذي زادت ثروته لدرجة هائلة لا يمكن تخيلها .

ففي ظل تفشي فيروس كورونا في العالم الذي عرقل نمو الاقتصاد العالمي بسبب الاقفال العام الذي فرضته معظم دول العالم حتى الصغيرة منها للحد من انتشار كوفيد 19، إلا أن جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون المتخصصة بالبيع الإلكتروني في الولايات المتحدة والعالم، استفاد من هذه الأزمة وحقق أرباحاً خيالية، بعد تحول العالم نحو التسوق عبر الانترنت، ومن المتوقع أن يصبح أول تريليونير في العالم والتاريخ بحلول عام 2026 .

ويعتبر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، بحسب دراسة اقتصادية نشرها موقع "كومباريسون"، فإن "مايكروسوفت" انضمت مؤخراً إلى نادي التريليون دولار في نهاية أبريل الماضي، إلى جانب كل من "أبل" و"أمازون" اللتين شهدتا نمواً كبيراً في السنوات الماضية .

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على الرغم من هذه الأرقام إلا أن شخصاً لم يجمع بعد مبلغ التريليون دولار، لكن جيف بيزوس أول من وصل إلى الـ100 مليار دولار، ويمكن أن يكون أول تريليونير في العالم في وقت قريب .

ومع أن جيف بيزوس خسر 38 مليار دولار بسبب طلاقه الأخير ونسبة لا بأس بها من حصته وأسهمه في شركته أمازون لطليقته، إلا أن ثروته نمت بنسبة 34 % في الخمس سنوات الأخيرة مما قد يجعله أول تريليونير في العالم في بداية عام 2026 ويكون حينها في سن الـ62 عام.

وغير متوقع أن يحقق أي رجل آخر أرباحاً طائلة مثله حتى مؤسس موقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيسبوك" مارك زوكربيرغ الذي سيحتاج وقتاً أطول ليصبح تريليونير،ومن المتوقع أن يحقق التريليون دولار بحلول 2036 ويكون عندها بعمر الـ51 عاماً.

أما رجل الأعمال والملياردير الهندي موكيش أمباني فمتوقع له أن يحقق التريليون الأول بحلول عام 2033 بعمر ال75 عاماً.

وممكن أن يصبح مؤسس شركة "علي بابا" رجل الأعمال جاك ما ، تريليونير أيضاً بحلول عام 2030 حين يكون عندها بعمر ال65 عاماً.

ومن بين 25 رجل أعمال قامت الدراسة بتحليل قيمة شركاتهم الحقيقية وثرواتهم المالية ،هناك 11 منهم فقط لديهم فرصة أن يحققوا أول تريليون دولار،ويدخلوا نادي التريليونيرات في العالم خلال حياتهم ،واستندت الدراسة في توقعاتها إلى معدلات نمو ثرواتهم حتى في ظل جائحة فيروس كورونا.

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كما قامت الشركة التي قامت بهذه الدراسة على تحليل القيمة السوقية الحالية لأعلى 25 شركة ذات قيمة عالية وقوية في بورصة نيويورك وفقاً لماكروترندز،وكذلك حللت الثروات الصافية لأغنى 25 شخصاً في العالم ،وفقاً لمجلة فوربس،واستندت على بيانات نمو شركاتهم ونمو ثرواتهم في الخمس سنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن جيف بيزوس أول رجل أعمال متوقع له أن يحقق التريليون الأول بحلول عام 2026 مازال يدير شركته الخاصة الرائدة بالمبيعات الإلكترونية عالمياً من منزله في فترة الحجر الصحي والإغلاق العالمي العام ليزود زبائنه بكافة احتياجاتهم على الرغم من تعرضه للإنتقاد جراء إنشائه صندوقاً لمساعدة موظفيه وطلب من الآخرين التبرع لمساعدتهم حتى لا يخسروا وظائفهم رغم أنه لا يحتاج لذلك،وقادراً على منحهم رواتبهم كاملة مع نمو ثروته المرتفع وتحقيقه أرباحاً طائلة كل يوم .