فيديو.. أخطاء زياد برجي تصدم رزان في إغلب السقا

تبدأ الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة النجم زياد برجي واستطاع النجم أحمد السقا الفوز بالتحدي الأول "كرة البلياردو"، ورغم صعوبة التحدي الثاني إلا أن السقا نال حقق النصر. نال حقق النصر. وفاز السقا في تحدي الثالث، وفاز زياد في التحدي الرابع، وفاز أيضًا زياد في التحدي الخامس بشكل احترافي رغم صعوبة التحدي. صعوبة التحدي. وفي التحدي السادس والأخير، والذي استطاع النجم أحمد السقا التغلب على النجم زياد برجي في النهاية. Advertisements يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي. شاهد من هنا

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