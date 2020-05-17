بعد دقائق من عرض مشهد جثة كتكت.. أحمد زاهر يتصدر تريند تويتر

تصدر اسم الفنان أحمد زاهر تريند موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر" من خلال شخصية (فتحي)، وذلك بعد دقائق من عرض مشهد وضع محمد رمضان (رضوان البرنس) جثة محمد دياب (كتكت) بجوار (فتحي) في سريرة، حيث لاقى استحسان جمهوره ومتابعيه على مدار الحلقات الماضية بسبب طريقة أدائه لشخصية (فتحي البرنس).

وتدور أحداث حلقة اليوم الـ24،

بمحاولة قتل (رضوان) للمرة الرابعة بتأجير (فتحي) لـمحمد دياب (كتكت) مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن (رضوان) يفلت من تحت يده، ويقتله ويضع جثته بجوار (فتحي) على السرير.

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في

ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.