محمد رمضان يقتل دياب ويضع جثته على سرير أحمد زاهر .. أبرز أحداث الحلقة الـ24 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بمحاولة محمد دياب (كتكت)، قتل محمد رمضان (رضوان البرنس)، بتحريض من اشقائه أحمد زاهر (فتحى)، ومحمد علاء (ياسر) مقابل 5 ملايين جنيه، ولكن (رضوان) يفلت منه.

وتستكمل الحلقة باستيقاظ (فتحى) في سريره فيجد جثة "كتكت" بجواره، وذلك بعدما قتله (رضوان)، ويتلقى (فتحي) بنفس الوقت مكالمة هاتفية من (ياسر) لكي يخبره بأنه لا يعرف شئ عن (كتكت)، ويخبره (فتحي) بما

حدث.

وتتوالى أحداث الحلقة بإجتماع (فتحى) و (ياسر)، وإدوارد (عبد المحسن)، و رحاب الجمل (عبير)، وزوجها أحمد فهيم (رأفت)، و روجينا (المعلمة فدوة)، وتحاول تقنعهم بأن عليهم إيجاد (مريم) ابنة (رضوان)، لأنها الأمان الوحيد لهم الأن بعد خروج (رضوان البرنس) من السجن، بعدما تأكدوا بأنه لا يريد قتل (فتحى)، وأكتفى بوضع جثة (كتكت) بجانبه فقط.

Advertisements

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.