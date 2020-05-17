نجوم الفن الجميل يشيدون بالزعيم عادل إمام في عمر من البهجة

احتلفت قناة إم بي سي مصر بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث عرضت جزءا من حوار الزعيم عادل مع الإعلامي المرموق مفيد فوزي، والذي جاء تحت شعار "عمر من البهجة".

وظهر الزعيم من خلاله في أحد كواليس تصوير فيلم "المنسي"، وسأله الإعلامي مفيد فوزي عن كيفية اختياره للأدوار، وما الجوانب التي يوافق عليها الزعيم عادل إمام لإختيار العمل الفني، ومن

المنافس له دائمًا، وأجاب الزعيم قائلًا: الزمن هو منافسه الوحيد، وأوضح عن اختيار العمل يجب أن يتوافر به العديد من الجوانب الهامة، وهي فكرة السيناريو، وأيضًا طريقة سردها، بالإضافة إلى طاقم العمل والإخراج.

وأوضح الزعيم عادل إمام، أنه عرض عليه عمل من إخراج المخرج العريق شريف عرفة، والذي كان وجهًا جديدًا في وقتها، ولكن رفضه الزعيم عادل إمام، وأشار

إلى أن العمل لم ينجح، ولكنه تفجاجئ بعد عرضه أن العمل احتوى على العديد من الأفكار الجيدة، وعندما رشح له مرة أخرى في عمل أخر وافق عليه.

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وبعد ذلك أشاد به العديد من نجوم الفن الجميل، ومعربين عن جوانب الزعيم الإنسانية وأخلاقه الحميدة، والتي يحتاز به جميع نجوم الفن، بالإضافة إلى مهارته ونجوميته التي استطاعت أن تجعل جميع أعماله خالدة في تاريخ السينما المصرية والعالمية.

واختتم برنامج "عمر من البهجة" حلقته بعرض باقة لامعة من أجمل مشاهد الأعمال التي صنعت تاريخ الفن المصري، ومن بينها:

التجربة الدنماركية، مدرسة المشاغبين، سلام يا صاحبي، الزعيم، حسن ومرقص.