محبو عادل إمام يهدونه أغنية في عيد ميلاده-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة بلوغه الثمانين واحتفالاً بعيد ميلاده، تلقى الممثل المصري ​عادل إمام​،الملقب بـ"الزعيم" هدايا بالعشرات اليوم الأحد، فقد ولد في 17 مايو/أيار عام 1940 بقرية "شها" في محافظة الدقهلية، ونشأ وترعرع في أسرة بسيطة الحال، ثم سار في طريق صعب، تدرج فيه حتى أصبح نجما معروفا على مستوى دولي.

ومن ضمن الهدايا التي تلقاها، أغنية بعنوان "الأول" وفيها لقطات من أعماله المتنوعة، مرفقة بصوت غنائي، ونشر الشاعر والمؤلف ​أيمن بهجت قمر​، كلماتها في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي فكرة الكاتب ​يسري الفخراني​ وألحان ​محمود العسيلي​، وتوزيع ​هاني ربيع​، وغناء ​محمد كيلاني​.

من أسرة موقع الخليج 365 نتمنى للزعيم عيد ميلاد سعيد وعمراً مديداً وكل النجاح والصحة الدائمين.

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