محمد عبده يطلق مع تركي آل الشيخ وعبد الرب إدريس يا جرحها في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يهدي الفنان السعودي ​محمد عبده​ عشاقه ومحبيه أغنية جديدة اختار لها موعداً ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

الأغنية حملت عنوان " يا جرحها"، وتعاون فيها مع رئيس هيئة الترفيه ​تركي آل الشيخ​ الذي كتب كلماتها أما اللحن فوضعه الفنان السعودي ​عبد الرب إدريس​، وستكون على قدر توقعات الجمهور وذواقة الطرب الأصيل.

إشارة إلى أن الفنان السعودي محمد عبده الذي لقبه الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة بـ"فنان العرب"، كان أكد في وقت سابق إنه يفضل الموت مريضاً بدلاً من أن يموت وهو بصحة جيدة كي لا يُقال إنه "كان معنا البارحة كالحصان ومات اليوم"، وذلك في معرض حديث له ضمن نصيحة قدمها للعرب للتخفيف عنهم من وطأة قلق ​فيروس كورونا​، معتبراً أن الفيروس "امتحان لإيمان البشر".

وأضاف عبده الذي حل ضيفاً على القناة الأولى المصرية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية: "أقضي عزلتي في متابعة قنوات السينما بعيداً عن القنوات الإخبارية وبالأخص أخبار كورونا التي لا أفضل مشاهدتها".

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