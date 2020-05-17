ميرنا وليد - بيروت - كشفت المغنية العالمية الشهيرة ​ريهانا​ عن بقائها في لندن منذ بداية أزمة كورونا في حوار لها مع موقع The Blast، كما طمأنت جمهورها على سلامتها في الوقت الحالي، وكغيرها من العديد من نجوم الغناء والسنيما حول العالم، وجدت النجمة ريهانا نفسها محتجزة بالعاصمة الإنكليزية لندن بسبب ​فيروس كورونا​.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض به ريهانا معركة قضائية مع والدها عجزت عن حضور جلساتها بالمحكمة بمدينة لوس أنجلوس.

وكانت ريهانا تداوم على زيارة لندي على مدار العام الماضي بشكل روتيني متواصل، حتى استقرت بالعيش بها خلال الأشهر الست الماضية.

وشاركت ريهانا متابعيها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها باللانجري المثير بالدانتيل من ضمن خط الملابس الداخلية التي أطلقتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا مثيرة باللانجري الدانتيل لكنها محتجزة في لندن-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.