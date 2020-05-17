رحيل النجم الأميركي فريد ويلارد

ميرنا وليد - بيروت - غيب الموت اليوم الأحد في 17 أيار/مايو 2020 الممثل الأميركي الكوميدي الشهير ​فريد ويلارد​، ولم يذكر وكيل أعماله مايك إيزنشتات سبب الوفاة ولا مكان حصولها.

وأثار نبأ وفاة ويلارد سلسلة رسائل تكريمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ممثلين بينهم ​جيمي لي كورتيس​ التي كتبت عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"شكرا على الضحكات القلبية سيد ويلارد"، وعلق النجم ​ستيف كاريل​ قائلا "فريد ويلارد كان أطرف شخص عملت معه. لقد كان رجلا لطيفا ورائعا".

الممثل الكوميدي الأميركي فريد ويلارد، حائز 4 جوائز "إيمي"، وقد رحل عن عمر ناهز 86 عاما، واشتهر بالأدوار الكوميدية، وشارك في العديد من الأفلام بينها "أنكورمان" و"ذيس إيز سباينل تاب"، وأضحك ويلارد، أجيالا من المشاهدين في أفلام كثيرة على مر العقود الماضية، بينها "وايتينغ فور غافمان" و"إيه مايتي ويند" و"بست إن شو".

وقد عرف المشاهدون ويلارد أخيرا بدور والد الممثل تاي بوريل (شخصية فيل دانفي) في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الناجح "مودرن فاميلي".

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