حبيبة جيانلوكا فاتشي بالبيكيني وبطن منتفخة وهل سيصبح أباً؟-بالصورة والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لدى المليونير الإيطالي ​جيانلوكا فاتشي​ Gianluca Vacchi أكثر من 15 مليون متابع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اشتهر بنشره تفاصيل حياته اليومية المترفة والوشوم التي تغطي جسده وكذلك رقصه في العلن.

وقد نشر اليوم المليونير الإيطالي صورة له برفقة حبيبته في بولونيا بـ إيطاليا، وهي ترتدي البيكيني ووضع يده على بطنها المنتفخة للدلالة على سعادته بأنه سيصبح أباً للمرة الأولى وكان اصطحب معه كلبيه من نوع لابرادور وكتب تعليقاً جاء فيه :"أربعتنا نستمتع بأحد جميل في l'eremita".

وكان فاتشي نشر مقطع فيديو في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي هناك يوم الأحد 10 أيار الماضي والذي يتوافق مع ​عيد الأم​ في الولايات المتحدة الأميركية وعدد من البلدان الغربية معلناً من خلاله خبراً ساراً لمتابعيه، وصوّر المليونير الإيطالي بتصوير نفسه مع صديقته ​شارون فونسيكا​ ، في منزلهم في ميامي. ، وعلق :""اليوم هو عيد الأم. من الواضح أن فكرتي الأولى تذهب إلى والدتي. ويجب أن أخبركم أنه في كل مرة أفكر في أم محتملة لابني ، كانت هذه المرأة تتمتع بصفات شارون ، ويسعدني جداً أن أعلن أن شارون وأنا نتوقع طفلاً. وستكون الأم التي لطالما حلمت بها "، ثم يقوم بتقبيل حبيبته متأثراً.

إشارة إلى أن فاتشي و فونسيكا يتواعدان منذ عام 2018.

<br />