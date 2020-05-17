كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة ال 24 من "ونحب تاني ليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة ال 23 بعدما علم مراد_كريم فهمي، أن غالية_ياسمين عبد العزيز، تستضيف عبدالله _شريف منير في منزلها، لأنه مريض ولايتذكر أنه طلقها، الأمر الذى أغضب مراد وقرر أن يبتعد عنها ووصفها بالخيانة، ولكن صديقه أخبره أن غالية لم تخطئ، فذهب إليها إلى المنزل لتحدث مواجهة بينه وبين عبد الله.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 23

وتعرض الحلقة 23من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.