تراند اليوم : إحتفالا بعيد ميلاده .. صورة من الزمن الجميل تجمع الزعيم بصلاح عبدالله – شاهد

احتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده اليوم 17 مايو وبهذه المناسبة تلقى الزعيم العديد من التهاني من أصدقائه بالوسط الفني.‏

قرر الفنان صلاح عبد الله أن يهنئ عادل إمام بطريقة مميزة، حيث نشر عبر حسابه على Instagram صورة من كواليس فيلم “المنسي” ‏‏ وكتب معلقًا عليها: “بعد ما تقولوا لزعيم الفنانين كل سنة وأنت في أفضل صحة ودايمًا منورنا بإبداعك، اللي هيعرف أكبر عدد من ‏المحيطين به له جائزة كبرى بعد العيد”.‏

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على صعيد آخر، ينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيري، ‏ودلال ‏عبد ‏العزيز، ‏وعمرو ‏وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير ‏من ‏الوجوه ‏الجديدة، ‏وتأليف ‏أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور ‏خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎