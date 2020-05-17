تراند اليوم : إحتفالا بعيد ميلاده .. صورة من الزمن الجميل تجمع الزعيم بصلاح عبدالله – شاهد

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احتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده اليوم 17 مايو وبهذه المناسبة تلقى الزعيم العديد من التهاني من أصدقائه بالوسط الفني.
قرر الفنان صلاح عبد الله أن يهنئ عادل إمام بطريقة مميزة، حيث نشر عبر حسابه على Instagram صورة من كواليس فيلم “المنسي” وكتب معلقًا عليها: “بعد ما تقولوا لزعيم الفنانين كل سنة وأنت في أفضل صحة ودايمًا منورنا بإبداعك، اللي هيعرف أكبر عدد من المحيطين به له جائزة كبرى بعد العيد”.
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على صعيد آخر، ينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.