تراند اليوم : بالصور – نسوان الزعيم عادل إمام

مسيرته الفنية مستمرة منذ أكثر من 50 عاماً، برع من خلالها فى العديد من الأعمال الفنية من مسرح وتلفزيون وسينما، كما أنه اجتاز بنجاح جميع الألوان المختلفة التي مثل بها وحقق نجاحاً باهراً جعله بالفعل الزعيم، نجاح عادل إمام كان له أسباب كثيرة منها تواجد ممثلات من طابع فريد ومختلف، وأجيال مختلفة، و تعتبر لبلبة و يسرا و شيرين سيف النصر .

و ظهرت الكثير من النجمات الشباب الذين ظهرو مع الزعيم و كانت البداية التي انطلقو بعدها في السينما و منهم داليا البحيري في السفارة في العمارة و هبة مجدي في عوالم خفية و مي عمر في عفاريت عدلي علام .

يسرا

شاركت النجمة يسرا في العديد من الأعمال السينمائية مع الزعيم عادل امام والتي تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة فكان للجمهور بمجرد سماع أن فيلم بطولة عادل امام ويسرا كفيلا بأن يحقق أعلى الإيرادات دون مشاهدته أوإعجابهم بالقصة من عدمه، وقد تعاونت يسرا مع الزعيم عادل إمام فى 17 فيلما، وهى “شباب يرقص فوق النار، أذكياء لكن أغبياء، ليلة شتاء دافئة، الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، على باب الوزير، الانس والجن، كراكون في الشارع، رسالة الى الوالى، المولد، الإرهاب والكباب، المنسى، الافوكاتو، طيور الظلام، عمارة يعقوبيان، بوبوس”.

Advertisements

لبلبة

وضمت قائمة الأعمال الفنية التى شارك فيها عادل إمام و لبلبة عدد هائل والتى تنوعت بين سينمائية وتليفزيونية، ومن أشهرها فيلم “خلى بالك من جيرانك” الذى أنتج عام 1979 وهو من إخراج محمد عبد العزيز، والعمل تدور أحداثه حول عريسين فى شهر العسل يسكنان فى شقة مفروشة، ولكن جيرانهما يتعاملون بشكل غريب.

ثم يستثمر النجمان نجاحهما ويتجهان للعمل معاً مرة أخرى فى فيلم “عصابة حمادة وتوتو” عام 1982، وهو الفيلم الذى ما زال محتفظاً بجماهيريته ونسبة مشاهدته العالية وقت عرضه على أى من القنوات الفضائية، وبعد عامين فقط من عرض هذا الفيلم قدم الزعيم ونونيا “احترس من الخط” للمخرج سمير سيف، وهو الفيلم الذى ضم عددا من “الإفيهات” التى ما زالت عالقة بأذهان المشاهدين حتى الآن.

كما جمع عادل إمام ولبلبة من جديد فيلم “عريس من جهة أمنية” عام 2004، حيث ظهر النجمان فى أحداث العمل وكأنهما “ناقر ونقير” لم يتفقا طوال الأحداث حول أى شىء، كما شاركت لبلبة عادل إمام فى مسلسل “صاحب السعادة” الذى عرض شهر رمضان قبل الماضى، وكان المسلسل هو العمل الدرامى الأول الذى جمعهما سوياً.

على مستوى آخر تأتى روابط علاقة الصداقة القوية التى تظهر واضحة بينهما فى الصور التى تجمعهما بعيداً عن الأعمال الفنية، وتبدو روابط الصلة الواضحة فى أحاديثهما التليفزيونية عندما يسأل أحدهما عن الآخر، فما جمع بين الزعيم ونونيا ليس الأعمال الفنية فحسب، بل هى علاقة ممتدة عكستها عشرات الصور.