تراند اليوم : بعد وفاته خنقا.. هكذا نعت جومانا مراد والد الفنانة جيسي عبدو

نعت الفنانة جومانا مراد وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر اندلاع حريق هائل نشب في شقتهم بلبنان.

وغردت جومانا مراد عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: “‏مافي اصعب من فقدان الأب ، لأنه سند لكل بنت ، وخصوصًا لما يكون فجأه وبحادث مؤسف ومؤلم ويرحل من غير نظره وداع حتى ، الله يصبر قلبك حبيبتي ، وسندك هو الله ، انا لله وانا اليه راجعون . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه “.

وتوفي والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو اليوم الأحد نتيجة حريق هائل نشب في شقتهم بسبب إنفجار إنبوبة غاز بحسب بيان الدفاع المدني اللبناني.

كما تم نقل والدة جيسي عبدو للمستشفي بعد تعرضها لإصابات وضيق في التنفس بسبب الدخان.