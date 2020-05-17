تراند اليوم : لاول مرة من سنين .. العيد من غير السرسجية و متحرشين

ايام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر ولكنه مختلف تماما هذه السنة، فهذا العام بعد تفشي فيروس “كورونا” فرضت الحكومة حظر تجول على المصريين، كما قررت وزارة الأوقاف منع الصلوات داخل المساجد، لذلك سوف يقضى المصريين معظم الوقت في المنازل .

مفيش تحرش

ستكون مصر خالية من التحرش، بسبب عدم خروج الناس الى الحدائق العامة والمتنزهات، تم القضاء على المناخ الخصب الذى كان يحدث به مشهد التحرش بالفتيات والذى كانت تواجهة الدولة مؤسسات المجتمع المدنى بكل ما تملك ووفرت له العديد من قوات الأمن لتأمين الأماكن العامة والحدائق وخاصة حديقة الحيوان بالجيزة والأورمان والحديقة الدولية والأزهر بارك.

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اختفاء السرسجية

تعتبر ظاهرة السرسجية من الظواهر التي ظهرت و طغت بشكل كبير علي الكورنيش و غيرها من اماكن المنتزهات ، و يبدعون في القيام بواقائع التحرش التي تظهر بشكل دائم و مستمر .