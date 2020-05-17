تراند اليوم : آروي جودة قطعت قلب الجمهور : صعبتي علينا

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بصورة لها من كواليس برنامج رامز مجنون رسمي ، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وعلقت اروي على الصوره قائله ” حلقتي مع رامز مجنون رسمي انهارده ربنا يستر دي دموع الفرح ” .

وجاءت ردود الأفعال على الصورة كالتالي: “صعبتي عليا و الله ربنا يستر”.

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وتابعت أخرى قائلة ” رامز بهدلك خالص”

ويشهد برنامج “رامز جلال” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي

و يُعرض برنامج “رامز مجنون رسمي” على ” MBCمصر” يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.