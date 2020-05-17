وفاة والد جيسي عبدو بعد إحتراق منزله

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور لمنزل والده الفنانة اللبنانية جيسي عبدو والكائن بمنطقة زوق مكايل بجبل لبنان وهو يحترق، وأعلن مع نشر هذه الصور أن والد الفنانة الشابه قد فارق الحياة بسبب حريق هائل شب في منزله بسبب انفجار أنبوبة غاز، ولم تتواجد جيسي في الشقة بسبب تواجدها في مدينة دبي .

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وانهالت الكثير من التعليقات التي كان أغلبها يقدم واجب العزاء للفنانة جيسي عبدو في وفاة والدها المفجعة، وحرصوا علي الدعاء له بالرحمة والمغفرة .

يشار إلي ان الفنانة جيسي عبدو قدمت عدد من الأاعمال الفنية بمصر خلال السنوات الماضية وكان من أهمها مسلسل سك علي أخواتك الذي قام ببطولته الفنان علي ربيع وهنا الزاهد ومجموعة من نجوم الكوميديا، ولها العديد من الأعمال الفنية اللبنانية أيضا التي حققت نجاحات كبري.

وتعتبر هذه هي الصدمة الثانية للوسط الفني خلال أسبوع واحد فقط بعد أن رحل الفنان الكبير إبراهيم نصر خلال الأيام المقبلة داخل مسكنه أيضا دون ان يتعرض لأي أمراض وتحولت صفحات الكثيرين من نجوم الفن لدفاتر عزاء ونعي الكثيرين منهم الفنان إبراهيم نصر وأستعادوا الكثير من المواقف معه .