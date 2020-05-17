احمد فلوكس يتناول الإفطار مع أفراد الأمن بعد التصالح معهم | فيديو

تناول الفنان أحمد فلوكس الإفطار مع عدد من أفراد الأمن بأحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ زايد، بعد الصلح بينه وبين فرد الأمن الذي نشبت معه الأزمة، والتي حرر على إثرها فلوكس محضراً ضد مالك الكومباوند.
ومن جانبه قال أحمد فلوكس إن الشركة المالكة للكومباوند سعت للصلح بعدما قام بتحرير محضر وكشف طبي يثبت الاعتداء عليه.
وأضاف فلوكس أنه لم يمانع في الصلح خاصة في ظل أجواء الشهر الكريم لذلك قرر تناول الإفطار مع أفراد الأمن.
يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس السينمائية فيلم الممر الذي شارك في بطولته مع الفنانين أحمد عز وإياد نصار ومحمود حافظ والمخرج عمرو عرفة.
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