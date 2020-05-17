مشهد انتقام رضوان بمسلسل البرنس يتخطى ثلاثة ملايين مشاهدة بأقل من 24 ساعة «فيديو»

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل البرنس تطورات مثيرة في الأحداث حيث بدأ الفنان محمد رمضان “رضوان” الانتقام من إخوته الذين قتلوا ابنه وزوجته وأدخلوه السجن ظلماً وألقوا بابنته في الشارع.

“رضوان” فوجئ بـ “ياسر” يأتي إليه في منزله ويعرض عليه مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الصلح معهم، وهنا أخذت العصبية “رضوان” وبدأ ينتقم من “ياسر” شر انتقام وأشبعه ضرباً وخرج للشارع فوجد أحمد زاهر “فتحي” وأشبعه ضرباً أيضاً على مرأى ومسمع من أهل الشرابية جميعاً.

وحقق الفيديو ما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مرور 24 ساعة على طرحه.

مسلسل “البرنس” بطولة الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل، إخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

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