غادة عبد الرازق تحتفل بانتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل «سلطانة المعز»

احتفلت مساء أمس الفنانة غادة عبد الرازق بتصوير آخر مشهد من مسلسل «سلطانة المعز»، الذي يعرض عبر قناة النهار المصرية وبعض القنوات العربية.

وحرصت غادة على دعوة كل أبطال المسلسل، داخل أستوديو المغربي بمنطقة الجيزة، للاحتفال بتصوير المشهد الأخير من المسلسل، وذلك عقب الإفطار.

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وقال مصدر من داخل العمل إن غادة عبد الرازق أعدت مائدة إفطار كبيرة لكل فريق العمل داخل اللوكيشن، حتى يتجمعوا في اليوم الأخير من التصوير لتناول الإفطار معاً، والاحتفال بعده بتصوير المشهد الأخير.

وأضاف المصدر أن الحفل حضره الفنان محمود عبد المغني ومحمود البزاوي ووليد فواز والراقصة دينا وباقي أبطال المسلسل، الذي غادروا الأستوديو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

