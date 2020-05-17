رسالة مؤثرة من رامي امام لوالده "الزعيم" بمناسبة عيد ميلاده الثمانين

احتفل المخرج رامي إمام بعيد ميلاد والده الفنان عادل إمام الـ80. وفي هذا السياق حرص «إمام» على توجيه رسالة عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستغرام» قائلاً: «17 مايو (أيار) 1940، تاريخ ميلاد أبويا، ‏عادل إمام، أبو رامي وسارة ومحمد، وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة (بالترتيب العمري)». ‏

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أضاف: «النهارده يتم ٨٠ سنة، منها ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار. طول عمرنا فخورين بيك، وهنفضل طول عمرنا ‏شايلين مسؤولية اسمك، ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك». ‏

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على صعيد آخر ينافس الزعيم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل «فلانتينو» بطولة داليا البحيري، ‏ودلال ‏عبد ‏العزيز، ‏وعمرو ‏وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير ‏من ‏الوجوه ‏الجديدة، ‏وتأليف ‏أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎. ‎

تدور الأحداث حول «نور عبد المجيد» الشهير بـ«فلانتينو» يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور ‏خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎. ‎

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