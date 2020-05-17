ناصر القصبي يهاجم برنامج «قلبي اطمان» بسبب هذا الفنان

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي برنامج «قلبي اطمأن» بعد عرض الحلقة التي كان ضيفها الممثل اللبناني صلاح تيزاني الشهير بأبو سليم.

قدم البرنامج الإماراتي خلال الحلقة تأميناً صحياً لصالح الفنان المتقاعد ومعاشاً شهرياً لمدة عامين، كما قدم له التكريم الذي كان يحلم به.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أشاد ناصر القصبي بفكرة البرنامج في البداية إلا أنه يرى أن مساعدته لأشخاص معروفين وشخصيات عامة مثل الفنان صلاح تيزاني «أبو سليم» أمر مؤذٍ ومهين في حقه.

وقال ناصر القصبي «البرنامج الإماراتي «قلبي اطمأن» حقق نتائج طيبة في المواسم السابقة لفكرته الإنسانية النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم.. أراها مؤذية ومهينة في حقة وإن كان المقصد نبيلاً».

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يعد الفنان اللبناني صلاح تيزاني الشهير باسم «أبو سليم» ويبلغ من العمر 92 عاماً من رموز الفن في لبنان والعالم العربي، حيث قدم برفقة فرقته فرقة أبو سليم عشرات العروض الكوميدية على مدار سنوات مضت.



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