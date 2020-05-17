ورطة كبيرة لنيللي كريم في كواليس مسلسل "100 وش" تهدد حلقاته الأخيرة

تواصل أسرة مسلسل «١٠٠ وش» تصوير المشاهد المتبقية من العمل الذي يعرض طوال الشهر الكريم على فضائيات الحياة.

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وتحاول المخرجة كاملة أبو ذكري الانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل قبل يوم ٢٥ رمضان الجاري؛ حتى لا تضطر لحذف مشاهد من سيناريو العمل، وهذا ما يعد بمثابة ورطة كبيرة بالنسبة للفنانة نيللي كريم ولباقي فريق عمل المسلسل، الذين يحاربون من أجل إنجاز المسلسل، وتصل ساعات التصوير لأكثر من 18 ساعة يومياً.

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ومسلسل “100 وش” يعرض يومياً على قناة الحياة، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين و‏مصطفى درويش وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وحنان يوسف ‏وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن ‏تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري. ‏

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