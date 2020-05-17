أحمد العوضي يكشف لأول مرة تفاصيل عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد العوضي لأول مرة عن بعض التفاصيل التي تخص حياته الزوجية مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

فخلال مداخلة هاتفية للفنان أحمد العوضي في برنامج “سراي” على قناة atv الكويتية، بارك مقدم البرنامج له على زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسأله إن كانت تعطيه رأيها في أعماله.

الفنان المصري أكد أن ياسمين تشاركه في كل شيء، كما تشاركه اختياراته الفنية، وتتابع معه ردود الفعل على مسلسله الرمضاني “الإختيار”.

العوضي كشف أن ياسمين عبدالعزيز تطبخ له، حيث أعدت له على الإفطار “مكرونة بالبشاميل”، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يشاركها في عمل فني جديد.

وكان أحمد العوضي قد غير حالته بكتابة متزوج، دون الإشارة إلى هوية زوجته وتلقى العديد من تهاني متابعيه على زواجه، وذكرت التعليقات أنها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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كما أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز زواجها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “الفيس بوك”، حيث غيرت حالتها إلى “متزوجة”، دون الإشارة إلى اسم زوجها، وهو نفس ما فعله الفنان أحمد العوضي، ليعلنا بذلك زواجهما بشكل رسمي.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أعلنت عن قصة حبها لأحمد العوضي، بمنشور بعد هجوم شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز، عليها قائلة: “بحبك يا أحمد” ليرد عليها بصورة لها وتعليق: “بحبك يا ياسمين”.

كما تبادل الثنائي رسائل غزل بينهما منذ بداية شهر رمضان وذلك بعد نجاح مسلسل ” الاختيار”.

أحمد العوضي، علق على الصورة قائلًا: “شكرًا إنك في حياتي، شكرًا على كل حاجة على تشجيعك وشكرا على ‏إنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس بحبك”.‏

لترد عليه ياسمين عبدالعزيز قائلة: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك أنت أحسن راجل في الدنيا”.‏