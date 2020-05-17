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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار أروى جودة في رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
أروى جودة في رامز مجنون رسمي
حلت الفنانة أروى جودة ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع عبر قناة "mbc مصر".
وجلست أروى على كرسي الاعتراف أمام المذيعة، وفي إجابتها بعد عرض صورة ل رامز جلال عليها قائلة: "ده مجنون وبني آدم مش طبيعي".
لتتفاجأ الفنانة بظهور رامز وهو يخترق الصورة، وبدأ "رامز" فقرات التعذيب لها خلال الحلقة.
وصرخت أروى عند دوران "كرسي الاعتراف" قائلة، وعند نزولها بكرسي الاعتراف إلى حوض المياه، صرخت أروى وهي تستغيث.
وانهارت أروى عند رؤيتها "الكابوريا" ذات الحجم الضخم.
وفي نهاية الحلقة فوجئت أروى بسقوطها في بركة مياه. ومن المقرر استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ضيوفا على البرنامج في الحلقات القادمة، أبرزهم رانيا يوسف وروحينا وسميرة سعيد والفنان صابر الرباعي وعمرو يوسف وغيرهم.
وتبدأ فكرة البرنامج بجلوس الضيوف على كرسي الاعتراف، حيث تقوم المذيعة أروى بدعوة الضيوف لإجراء برنامج حواري معها داخل استوديو مجهز بعدد من المقالب.
ويستمر اللقاء حتي يبدأ "رامز" في تقديم المقالب بشكل متوالي حتى نهاية الحلقة والضيف يغادر الاستوديو ليفاجئة بمقلب جديد.
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