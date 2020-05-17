فن ومشاهير

وفاة والد الممثلة جيسي عبدو في حريق شب في منزلها بلبنان

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الممثلة جيسي عبدو في حريق شب في منزلها بلبنان والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

توفي والد الممثلة جيسي عبدو، إثر حريق نشب في شقتها التي تقع في الدور الخامس بأحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان في لبنان، بعدما انفجرت قارورة غاز، ما أدى الى اندلاع حريق في المنزل.

 

Advertisements

وعثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى في الحريق وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.

 

يذكر أن جيسي موجودة في دبي،بسبب ارتباطها بتصوير احدى مسلسلاتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الممثلة جيسي عبدو في حريق شب في منزلها بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا