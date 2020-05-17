وفاة والد الممثلة جيسي عبدو في حريق شب في منزلها بلبنان

الأحد 17 مايو 2020

توفي والد الممثلة جيسي عبدو، إثر حريق نشب في شقتها التي تقع في الدور الخامس بأحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان في لبنان، بعدما انفجرت قارورة غاز، ما أدى الى اندلاع حريق في المنزل.

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وعثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى في الحريق وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني.

يذكر أن جيسي موجودة في دبي،بسبب ارتباطها بتصوير احدى مسلسلاتها.