الإثنين.. إيطاليا تعيد فتح متاحف ومزارات سياحية

متابعة بتجــــــــرد: تعتزم إيطاليا السماح بإعادة فتح متاحفها ومزاراتها السياحية اعتباراً من غد الاثنين وذلك بعد إغلاق استمر على مدار أكثر من شهرين بسبب أزمة كورونا، غير أن أعداداً قليلة من المتاحف هي التي ستفتح غداً.

من جانبها، قالت متحدثة باسم المسرح الروماني الشهير الكولوسيوم اليوم الأحد إن المسرح لن يفتح أبوابه قبل نهاية مايو الجاري، وأوضحت أنه حتى ذلك الموعد سيتم تنفيذ قواعد سلامة مشددة كما سيتم الاستعانة على سبيل المثال بماسحات ضوئية حرارية لقياس درجات الحرارة.

كما تستعد المتاحف الفاتيكانية، التي تعد من أكثر المتاحف التي يقصدها الزوار في العالم، والمواقع الأثرية في بومبي، لفتح أبوابها.

ومن المنتظر ألا يتم فتح قصر دوجي في مدينة فينسيا قبل يونيو المقبل، فيما سيفتح معرض الأكاديمية الذي يضم تمثال داود للفنان مايكل أنجلو بمدينة فلورنسا في الثاني من يونيو المقبل.

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وستسري قواعد تباعد صارمة في المعارض والمتاحف، كما لن يتم السماح سوى لعدد محدود من الأشخاص بالزيارة.

وتعتزم بعض المزارات فتح أبوابها خلال الأسبوع الجاري، ومن بينها متاحف كابيتولين في روما التي ستفتح أبوابها بعد غد الثلاثاء، كما يأمل معرض أوفيزي في فلورنسا في سرعة فتح أبوابه.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثراً بجائحة كورونا ولا سيما في الجزء الشمالي من البلاد.