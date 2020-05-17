آسر ياسين ساخرًا من نفسه بصورة قديمة: “شوجر القصب”

متابعة بتجــــــــرد: سخر الفنان المصري آسر ياسين من صورة شخصية له تعود قبل أعوام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”.
وعلَّق آسر على الصورة قائلاً: أما الواحد كان وسيم بشكل زمان، شوجر القصب، وذلك في إشارة إلى مناداته للفنانة نيللي كريم التي تؤدي شخصية «سكر» ضمن أحداث مسلسله الجديد “بـ 100 وش”، حيث يقول لها: “هاي شوجر”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، قبل أن يقرر آسر ياسين السخرية من نفسه.
ويشارك في بطولة “بـ 100 وش” شريف الدسوقي، إسلام إبراهيم، علا رشدي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.
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