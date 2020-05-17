في فلوريدا.. ديزني تعيد فتح منطقة للتسوق والترفيه الأسبوع المقبل

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت شركة والت ديزني أنّها ستفتح مجمع Disney Springs جزئياً للترفيه والتسوق في منتجع عالم والت ديزني في فلوريدا الأربعاء المقبل في 20 أيّار.

وذكر بيان أمس السبت أن ديزني والاتحادات التي تمثل العمال في عالم والت ديزني في فلوريدا توصلوا إلى اتفاق بشأن إجراءات لحماية العاملين من فيروس كورونا، مما يزيل إحدى العقبات أمام الشركة لإعادة فتح متنزهاتها الترفيهية الشهيرة.

وفي هذا السياق، قال مات سايمون، نائب رئيس Disney Springs في بيان أمس السبت:” بينما تظل الملاهي الترفيهية والفنادق الخاصة بنا مغلقة مؤقتاً، فإن إعادة فتح Disney Springs على مراحل هي خطوة مهمة محل ترحيب ونحن نجتاز هذه الفترة التي لا مثيل لها معاً بأكبر قدر ممكن من التحلي بالمسؤولية”.

وذكرت الشركة أنها تطبق إجراءات السلامة مثل ضرورة وضع الكمامة المناسبة وفحص درجات الحرارة واحترام التباعد الاجتماعي وزيادة إجراءات التنظيف والتطهير.

وقالت ديزني في وقت سابق هذا الشهر إن إغلاق متنزهاتها الترفيهية كلف الشركة مليار دولار من شهر كانون الثاني حتى آذار.