الأندية الإسبانية تعود للتمارين في مجموعات ١٠ لاعبين كحد أقصى

متابعة بتجـــــــــرد: أبلغت الرابطة الإسبانية لكرة القدم الأندية أن بوسعها عودة التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين كحد أقصى إبتداءً من الأثنين المقبل بناءً على توصية مسؤولي الصحة اليوم السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى التمارين هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من آذار بسبب الوباء لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 حزيران، ولا يزال الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة ما يعني عدم عودة برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد أقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود كورونا.