فن ومشاهير

الأندية الإسبانية تعود للتمارين في مجموعات ١٠ لاعبين كحد أقصى

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجـــــــــرد: أبلغت الرابطة الإسبانية لكرة القدم الأندية أن بوسعها عودة التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين كحد أقصى إبتداءً من الأثنين المقبل بناءً على توصية مسؤولي الصحة اليوم السبت.

وعاد اللاعبون في الدرجة الأولى والثانية إلى التمارين هذا الشهر ولأول مرة منذ توقف المسابقات الكروية في إسبانيا في وقت مبكر من آذار بسبب الوباء لكن اقتصر الأمر على تدريبات فردية.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة قال منذ أيام إنه يأمل استئناف الموسم في 12 حزيران، ولا يزال الوضع الصحي غير مستقر في مدريد وبرشلونة ما يعني عدم عودة المتصدر وغريمه أقرب منافسيه إلى المباريات إلا بعد تخفيف قيود .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأندية الإسبانية تعود للتمارين في مجموعات ١٠ لاعبين كحد أقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا