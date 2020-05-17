حريق يودي بحياة والد جيسي عبدو والفاجعة تصدمها في وسائل الإعلام

متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو ضحية مآساة مفجعة، إذ وافت المنية والدها في حرق شبّ داخل منزل العائلة، في حين تم نقل والدتها الى العناية المشددة في مستشفى “سيدة لبنان”.
ومن المؤلم ان جيسي المقيمة حالياً في ابو ظبي، لم تعرف الخبر من وسائل الإعلام، ما ادى الى اصابتها بانهيار نفسي.
وذكرت معلومات أن سبب الحريق هو انفجار قارورة غاز داخل شقّة العائلة في الطابق الخامس من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان شمالي بيروت.
وتتقدّم أسرة “بتجـــرد” بأحر التعازي وأصدقها إلى عائلة عبدو الكريمة ووتتمنى الشفاء العاجل للوالدة الفاضلة.
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