بعد الشكوك بحملها ثانية.. دنيا بطمة عن زوجها: “خليه يجرب يتزوج مرة ثانية”

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن اثارت الشكوك حول حملها للمرة الثانية من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى جمهورها في مقابلة عبر شبكات التواصل الإجتماعي حيث قالت عنه: “خلي يجرب ويتزوج مرة ثانية”.

وسأل محاور بطمة عن مدى مهارتها في الطبخ من 1 إلى عشرة في الطبخ، فأجاب الترك بدلاً منها بعد ترددها، مشيراً بأصابعه الى الرقم 2.

ومازح المحاور بطمة قائلاً: “انتبهي قال 2 يعني الثانية جاية في الطريق”، لتجيب: “”خلي يجرب بس”.

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وكانت دنيا بطمة اثارت جدلاً حول حملها بسبب “ستةري” نشرتها عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، حيث قالت إنها ترفض الخضوع لعلاجات تجميلية كالـ”البوطوكس” و”الفيلر”، بسبب ظروف الحجر المنزلي، إلى جانب سبب آخر لم تذكره.

وقالت بطمة في الفيديو الذي نشرته: “نتوما عارفين عندي واحد السبب لي كيمنعني ندير البوطوكس والفيلر وما نقيس حتى حاجة”.

يُذكر أنه في سنة 2017 رزقت دنيا باطمة وزوجها محمد والد الفنانة حلا الترك بابنة سميت غزل.