نجل دينا في المستشفى وهي تكشف تفاصيل ما حدث له

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية دينا عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو لنجلها علي، من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إصابته بنزلة ‏معوية بسبب تناوله طعاماً خارج المنزل.

وكتبت معلقة: “سلامتك يا حبيبي. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، ‏علي جاله تلبك معوي من الأكل ده”.‏

وظهر نجل دينا في الفيديو وهو في المستشفى ويتلقى الدعم الطبي والمحاليل، كما حذرت دينا من تناول الطعام خارج المنزل وطلبت ‏من نجلها أن يحذر الناس أيضًا إلا أنه مازحها قائلاً: “كلوا براحتكم من برة”.‏

يشار إلى أن دينا تشارك في السباق الدرامي الحالي من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، الذي تقوم ببطولته‏ الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها البطولة كل من محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎