نجل دينا في المستشفى وهي تكشف تفاصيل ما حدث له

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية دينا عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو لنجلها علي، من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إصابته بنزلة معوية بسبب تناوله طعاماً خارج المنزل.
وكتبت معلقة: “سلامتك يا حبيبي. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، علي جاله تلبك معوي من الأكل ده”.
وظهر نجل دينا في الفيديو وهو في المستشفى ويتلقى الدعم الطبي والمحاليل، كما حذرت دينا من تناول الطعام خارج المنزل وطلبت من نجلها أن يحذر الناس أيضًا إلا أنه مازحها قائلاً: “كلوا براحتكم من برة”.
يشار إلى أن دينا تشارك في السباق الدرامي الحالي من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ويشاركها البطولة كل من محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، محمود البزاوي، حسن حسني، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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