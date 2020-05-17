حلا شيحة تسخر من نفسها بفيديو لـ محمد هنيدي

متابعة بتجـــــــرد: سخرت الفنانة حلا شيحا من نفسها بسب دورها في مسلسل “خيانة عهد”، وذلك بعد دور الشر الذي تجسده في المسلسل.

ونشرت حلا على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، لقطات مصوّرة للفنان محمد هنيدي من مسرحية “ألابندا”، نقلتها عن أحد متابعي دورها في المسلسل، للتعبير عن انزعاجه من المحاولات المتكررة لـ”فرح”، التي تجسدها حلا، للانتقام من شقيقتها في المسلسل الفنانة يسرا، حتى وصلت إلى قتل ابن أختها الفنان خالد أنور.

وعلّقت على الفيديو بقولها: “موت من الضحك، ومحمد هنيدي فظيع، أكتر حد بيضحكني بجد، الناس حطينها علشان فرح في خيانة عهد”، وعلق بعض متابعي المسلسل على فيديو هنيدي: “وأنا بتفرج على فرح في خيانة عهد”.

زتدور أحداث “خيانة عهد” حول سيدة ثرية، تمتلك مصنع ملابس، وهى كبيرة أسرتها، تتميز بقراءة الفنجان منذ الصغر، ويؤدي ذلك إلى منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، وتحاك لها مؤامرة من أقرب اﻷقربين، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.