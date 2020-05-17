كورونا يحرم محبي إلهام الفضالة وهيا الشعيبي من عمل مشترك بعيد الفطر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حال انتشار فيروس كورونا دون استكمال عمل مسرحي يجمع النجمة الكويتية إلهام الفضالة ومواطنتها هيا الشعيبي.

الفضالة قالت في تصريحات صحفية إنه تم تأجيل العمل إلى إشعار آخر، وهو أحدث مشاريعها الفنية، والتجربة الثانية لها على مستوى الإنتاج المسرحي مع هيا الشعيبي بعد تقديمها مسرحية "عودة ريا وسكنية" في العام الماضي.

وأشارت الفضالة إلى أنها وهيا انتهتا من وضع اللمسات الأولية للعمل مسرحي الذي كان من المفترض أن يعرض في أول أيام عيد الفطر المقبل قبل انتشار فيروس كورونا في العالم ومن ثم دخوله للكويت.

هذه الأمر تسبب في تأجيل المشروع إلى مرحلة ما بعد الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا أو تأجيله للموسم المسرحي المقبل والمقرر في عيد الفطر ما بعد القادم.

وقالت الفضالة إن العمل يعد عائليا كوميديا وكان من المقرر أن يحمل اسم "استنزال موضي وقماشة".

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من جهة أخرى، وفيما يتعلق بردود الأفعال التي حصدتها نظير مشاركتها حاليا في الدراما الرمضانية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي "الكون في كفة"، أكدت الفضالة أن العمل حصد نسبة مشاهدة جيدة وكان ضمن قائمة الأعمال المميزة في السباق الرمضاني لهذا العام.

وأضافت أن الحلقات الأولى للعمل شهدت أحداثا مشوقة استقطبت المشاهدين والحلقات القادمة ستتضمن مفاجأة جديدة ستغير الكثير من الأحداث وسيكون لها دور في استقطاب نسبة كبيرة من المشاهدين.

يشار إلى أن الفضالة واجهت اتهامات بتقليد شخصية مواطنتها الفنانة حياة الفهد في مسلسل "خالتي قماشة"، خاصة أنها تجسد دور "شمور" المرأة المتسلطة في مسلسلها الحالي "الكون في كفة"، حيث قالت الفضالة ردا على الاتهامات إن هناك تشابها ولكن بسيط جدًا.

وأضافت الفضالة في تصريحات تليفزيونية: "أنا ما اشوف أبدًا إنها تتشابه لأنها أم وكبيرة في السن.. وشخصيتي (شمور) في مسلسل (الكون في كفة) وهي امرأة أربعينية مع أخواتها وعيالها وعيال عيالها وأنا ليا خط مختلف الحب والزواج".

وبشأن التشابه من حيث حب السيطرة على من حولها؛ قالت:"نحن نقدم أدوار وايد في سيطرة، إحنا عندنا دلوقتي لما نشوف أي واحدة مسيطرة بنقول عليها خالتي (قماشة) فصارت لازمة لوصف أي امرأة مسيطرة.. ووجه التشابه شيء بسيط جدًا مو وايد.. وبعدين مافي حد بيحط كاميرات في البيت لمراقبه أولاده وازواجهم غير خالتي قماشة".